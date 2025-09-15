Procès aux assises requis pour « l'égérie » française du groupe Etat islamique, Emilie König

Le Parquet national antiterroriste français a demandé un procès aux assises spéciales pour Emilie König, jihadiste française présentée comme une « véritable égérie » du groupe Etat islamique, et qui a passé dix ans en Syrie, dont cinq détenue, a appris l'AFP lundi de source proche du dossier.

Il a confirmé à l'AFP avoir requis le 29 juillet un procès pour cette femme soupçonnée d'être sciemment restée sur place pendant les pires exactions du groupe EI en zone irako-syrienne, et d'avoir agi comme « recruteuse, entremetteuse et propagandiste ». La décision finale sur un procès revient à la juge d'instruction saisie.

Après une radicalisation progressive, Emilie König, aujourd'hui âgée de 40 ans, était partie en Syrie en 2012, sans ses deux enfants nés en France, pour rejoindre un homme épousé religieusement, issu d'une filière jihadiste nîmoise, et tué par la suite dans une offensive de l'EI.

Sur place, elle a trois autres enfants nés en 2015 et 2017, « répondant au projet social et démographique prôné par l'EI » selon le parquet.

En 2014, l'ONU la place sur sa liste des combattants les plus dangereux, relevant notamment des vidéos où elle s'entraînait au maniement d'un fusil, adressait des messages de propagande à ses enfants, et encourageait « à commettre des actes violents » dans l'Hexagone contre des institutions ou des épouses de militaires.

Fin 2017, au moment où l'EI est en pleine déroute en zone irako-syrienne, Emilie König est arrêtée par les forces kurdes en Syrie qui la placent dans un camp de prisonniers jihadistes du Nord-Est de la Syrie.

Rencontrée par l'AFP dans le camp de Roj en avril 2021, soit trois mois après le départ de ses enfants vers la France où ils ont été placés, elle disait vouloir « reprendre une vie professionnelle » et récupérer ses enfants, exprimait des « regrets », tout en imaginant échapper à la prison, car elle n'aurait « pas de sang sur les mains ».

Début juillet 2022, elle a été rapatriée parmi un groupe de 16 mères françaises, lors d'un premier retour massif de femmes et d'enfants français depuis la chute en 2019 du « califat » de l'EI. Contacté, l'avocat d'Emilie König, Me Emmanuel Daoud, n'a pas souhaité commenter.

Si la juge d'instruction saisie du dossier entérine ce procès, Emilie König pourrait être jugée avec son amie Sterenn D., présentée comme acquise à l'idéologie jihadiste et qui lui aurait assuré depuis la France « un véritable appui logistique et financier au long cours ».

Contacté également, son avocat, Me Matthieu Bagard, n'a pas répondu.