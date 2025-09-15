Rubio va se rendre au Qatar mardi après les frappes israéliennes

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra mardi au Qatar, une semaine après l'attaque israélienne contre le Hamas dans ce pays allié des États-Unis, a déclaré un responsable américain lundi.

M. Rubio, qui a discuté du Qatar lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, fera escale dans ce pays du Golfe avant de se rendre à Londres, où il rejoindra le président Donald Trump pour une visite d'État, a précisé ce responsable.