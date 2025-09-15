Menu
Rubio va se rendre au Qatar mardi après les frappes israéliennes


AFP / le 15 septembre 2025 à 16h17

L'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee (au centre) et le secrétaire d'État américain Marco Rubio (à droite) écoutent une déclaration du président israélien Isaac Herzog (non photographié) à la résidence présidentielle de Beit Hanassi à Jérusalem, le 15 septembre 2025. Photo AFP/NATHAN HOWARD

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra mardi au Qatar, une semaine après l'attaque israélienne contre le Hamas dans ce pays allié des États-Unis, a déclaré un responsable américain lundi.

M. Rubio, qui a discuté du Qatar lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, fera escale dans ce pays du Golfe avant de se rendre à Londres, où il rejoindra le président Donald Trump pour une visite d'État, a précisé ce responsable.





