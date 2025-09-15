L'AIEA appelle à mettre en œuvre rapidement l'accord avec l'Iran

»Il est temps de mettre en œuvre l'accord » avec l'Iran sur la reprise des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a déclaré lundi le directeur général de cette organisation onusienne, Rafael Grossi. Ce serait « un bon signe que des accords et des ententes sont possibles », a ajouté M. Grossi, à l'ouverture de l'assemblée générale de l'AIEA.

L'Iran avait suspendu sa coopération avec le gendarme onusien du nucléaire après les attaques en juin d'Israël, puis des États-Unis, contre ses installations nucléaires et militaires, ainsi que des zones résidentielles.

Rappelant ces attaques, M. Grossi a souligné que l'Iran et l'AIEA avaient depuis « travaillé pour rétablir (la) confiance et pour tenter de continuer (leur) travail malgré toutes ces difficultés ». « Il nous incombe maintenant, ensemble, à l'Iran et à nous, de le mettre en œuvre, de rétablir la confiance et d'avancer », a-t-il encore ajouté.

En réponse, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a souligné que si le parlement de son pays avait voté, suite aux attaques, une loi qui bannit en principe toute coopération avec l'AIEA, « cela ne constitue pas un retrait du TNP » (Traité de non-prolifération des armes nucléaires).

« L'Iran reste un État partie à ce traité », a-t-il dit, ajoutant qu' »il est évident que la coopération avec l'agence se poursuivra grâce à de nouveaux ajustements, une fois que les préoccupations de sécurité de notre nation et de nos installations nucléaires seront abordées ».

Il a appelé à « une nouvelle définition de la manière de mettre en œuvre les garanties dans de telles conditions (...), en particulier en ce qui concerne l'assurance de la sécurité et la sûreté des installations nucléaires et du personnel ».