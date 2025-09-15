Meurtre à Betchay : la voiture et le téléphone de la personne tuée auraient été retrouvés à Bourj-el Brajné

Quatre jours après le meurtre d'un propriétaire d'un garage, Hikmat Hadchiti, dans la localité de Betchay (caza de Baabda), par l'un de ses apprentis, de nationalité syrienne, le téléphone et la voiture de la victime ont été retrouvés à Bourj-el Brajné, samedi, indique le site « Lebanon Debate » citant une « source sécuritaire de haut rang ». L'Orient-Le Jour n'a pas été en mesure de confirmer cette information de manière indépendante. Contactée, une source au sein des Forces de sécurité intérieure (FSI) précise cependant que le suspect a bien été identifié, et que les recherches se poursuivent.

M. Hadchiti avait été tué mardi dernier, après avoir été frappé à la tête avec un marteau à la suite d’une dispute, avait rapporté l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Selon l'agence, l'agresseur avait ensuite volé le portefeuille de la victime et sa voiture, avant de prendre la fuite.

Jeudi, une vidéo supposée du meurtre a été publiée sur le compte X de la chaîne Red TV Lebanon, montrant une caméra de sécurité d'un garage filmant un homme frapper à de multiples reprises un autre avec un objet, même après que la victime soit tombée au sol, avant que l'assaillant s'enfuie.

Des sources proches de la famille de la victime auraient fait part au site d'information « Lebanon Debate » d'une possible mobilisation populaire à partir de mardi, si « des mesures sécuritaires urgentes ne sont pas prises pour arrêter le coupable ». Une source locale ayant requis l'anonymat affirme à notre rédaction qu'aucune mobilisation n'est prévue à ce stade.