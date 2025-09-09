Meurtre du propriétaire d’un garage à Betchay, près de Baabda, un employé soupçonné

Le propriétaire d'un garage, Hikmat Hadchiti, a été tué mardi dans la localité de Betchay par l'un de ses apprentis, qui l'a frappé à la tête avec un marteau à la suite d’une dispute, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). L'agresseur, de nationalité syrienne, a ensuite volé le portefeuille de la victime et sa voiture, avant de prendre la fuite. L’incident a provoqué la colère des habitants de la région, qui ont aussitôt coupé la route, ce qui a nécessité l’intervention de l’armée pour rétablir le calme.

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte