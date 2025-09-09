Menu
Dernières Infos - Liban

Meurtre du propriétaire d’un garage à Betchay, près de Baabda, un employé soupçonné


OLJ / le 09 septembre 2025 à 21h14

Meurtre du propriétaire d'un garage à Betchay, près de Baabda, un employé soupçonné

Des policiers devant un centre de détention à Adliyé, à Beyrouth, le 7 août 2022. Photo d'archives Anwar Amro/AFP

Le propriétaire d'un garage, Hikmat Hadchiti, a été tué mardi dans la localité de Betchay par l'un de ses apprentis, qui l'a frappé à la tête avec un marteau à la suite d’une dispute, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). L'agresseur, de nationalité syrienne, a ensuite volé le portefeuille de la victime et sa voiture, avant de prendre la fuite.  L’incident a provoqué la colère des habitants de la région, qui ont aussitôt coupé la route, ce qui a nécessité l’intervention de l’armée pour rétablir le calme. 

Le propriétaire d'un garage, Hikmat Hadchiti, a été tué mardi dans la localité de Betchay par l'un de ses apprentis, qui l'a frappé à la tête avec un marteau à la suite d'une dispute, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). L'agresseur, de nationalité syrienne, a ensuite volé le portefeuille de la victime et sa voiture, avant de prendre la fuite.  L'incident a provoqué la colère des habitants de la région, qui ont aussitôt coupé la route, ce qui a nécessité l'intervention de l'armée pour rétablir le calme. 

