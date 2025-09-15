Le Hezbollah est « toujours capable de se battre politiquement et militairement », affirme le conseiller de Naïm Kassem

Le conseiller politique du secrétaire général du Hezbollah, Hussein Khalil, a déclaré lundi lors d'une interview donnée à la radio al-Nour que le parti chiite était toujours prêt « à se battre politiquement et militairement » malgré son affaiblissement au sortir de la dernière guerre contre Israël.

« Le coup porté au Hezbollah n’a pas brisé son dos. Il demeure en bonne posture et capable de se battre politiquement, militairement et sur le terrain du jihad », a-t-il dit, ajoutant que la participation du parti au gouvernement actuel « dérange ses ennemis, ceux qui refusent de voir le Hezbollah comme un partenaire essentiel dans le pays ».

Deux des cinq ministres chiites qui composent le cabinet ministériel dirigé par Nawaf Salam, Rakan Nasreddine (Santé) et Mohammad Haïdar (Travail), font partie de la quote-part de la formation pro-iranienne.

L'ancien conseiller du précédent secrétaire général du mouvement, Hassan Nasrallah, assassiné par Israël le 27 septembre 2024, a par ailleurs affirmé que le Hezbollah se tenait « prêt à mener la bataille des législatives comme il l’a fait pour les municipales », comptant sur sa base populaire qui, dit-il, « a toujours soutenu la résistance et continuera à le faire, notamment lors du scrutin à venir ».

M. Khalil, qui représente le Hezbollah lors des tractations autour des dossiers importants, comme l'élection présidentielle et la formation de gouvernement, a également appelé à profiter de la période actuelle pour engager « un débat serein sur les grandes questions nationales », alors que, selon lui, « les ministres du tandem chiite remplissent leur rôle, connaissent les besoins de la communauté chiite et savent distinguer ce qui renforce la résistance de ce qui nuit à son orientation et à ses armes ».

Le 5 septembre dernier, les ministres chiites se sont retirés de la séance gouvernementale avant que le commandant en chef de l'armée, Rodolphe Haykal, débute sa présentation du plan de la troupe concernant le désarmement des milices présentes sur le territoire libanais, et en particulier le démantèlement de l'arsenal du Hezbollah.

Enfin, Hussein Khalil a dénoncé « l’agression sioniste contre Doha » après les récentes frappes israéliennes ayant ciblé des cadres du Hamas au Qatar, qu’il a attribuée au « silence et à l’abandon arabe face aux massacres, à la famine et aux tueries systématiques commises à Gaza depuis deux ans ».