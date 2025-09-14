Netanyahu affirme que la visite de Rubio en Israël montre « la force » des liens entre les deux pays

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio que sa visite en Israël montrait « la force » des liens entre les deux pays.

Cette visite « montre la force de l'alliance israélo-américaine. Elle est aussi forte, aussi durable que les pierres du mur des Lamentations que nous venons de toucher », a dit M. Netanyahu, au cours d'une visite conjointe au mur des Lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem.