Dernières Infos - Diplomatie

Netanyahu affirme que la visite de Rubio en Israël montre « la force » des liens entre les deux pays


AFP / le 14 septembre 2025 à 16h00

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee visitent le Mur occidental, dans la vieille ville de Jérusalem, le 14 septembre 2025. Photo Nathan Howard / AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio que sa visite en Israël montrait « la force » des liens entre les deux pays.

Cette visite « montre la force de l'alliance israélo-américaine. Elle est aussi forte, aussi durable que les pierres du mur des Lamentations que nous venons de toucher », a dit M. Netanyahu, au cours d'une visite conjointe au mur des Lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem.

