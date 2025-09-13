Menu
Dernières Infos - Espagne

Vingt‑et‑un blessés dans l'explosion d'un bar à Madrid


AFP / le 13 septembre 2025 à 19h07

Des agents de la police espagnole. Photo d'illustration AFP / DOMINIQUE FAGET

Une explosion a ravagé un bar à Madrid samedi, blessant 21 personnes, dont trois grièvement, ont annoncé les services d'urgence espagnols.

Les pompiers étaient toujours en cours de déblaiement des débris dans l'établissement situé dans le quartier Vallecas de la capitale, ont précisé dans l'après-midi les services d'urgence de Madrid sur X, dans une publication montrant des images du plafond partiellement effondré du bar et des briques éparpillées au sol. 

Les portes de l'établissement ont été arrachées de leurs charnières, et des éclats de verre éparpillés jusque dans la rue. Les services de la protection civile et du personnel médical ont soigné 21 personnes, dont trois se trouvaient dans un état « grave » et deux dans un état « potentiellement grave », selon les services d'urgence.  Des chiens renifleurs et des drones ont été déployés pour aider lors de l'intervention, ont-ils ajouté.

