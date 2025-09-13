Les incendies reprennent de plus belle dans le Akkar

Les incendies qui s’étaient déclarés dimanche dernier dans les forêts de Safinet el-Qaitaa, dans le Akkar, ont repris de plus belle samedi, rapporte notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak.

Dimanche dernier, un incendie de grande ampleur s’était déclenché dans la localité de Ouyoun el-Samak, sur les rives du fleuve Nahr el-Bared, à la limite des régions du Akkar et de Minié-Denniyé. Les flammes s'étaient rapidement propagées à cause des vents violents, atteignant les forêts de pins et les oliveraies de Safinet el-Qaitaa.

Plusieurs centres de la Défense civile, avec le soutien des hélicoptères de l’armée et l’assistance régulière de l’équipe d’intervention rapide de l’association Darb Akkar, continuaient de déployer samedi leurs efforts pour contenir le sinistre. Si l’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée, elle suscite de nombreuses interrogations et de vives suspicions, certains évoquant un « acte volontaire et prémédité », selon notre correspondant.

Quatre secouristes de la Défense civile ont été victimes d’asphyxie après avoir inhalé les fumées et ont été transportés à l’hôpital de Jebtour, dans la localité de Hrar, pour y recevoir des soins. Les efforts se poursuivent pour maîtriser ces feux.

Les flammes ont provoqué d’importants dégâts matériels, de lourdes pertes dans les ressources forestières et une dévastation de l’environnement de la région, désormais réduite en cendres et en terres arides, les rendant difficiles à réhabiliter à court terme. Des militants écologistes ont appelé les autorités à ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur la cause de ces incendies à répétition et de sanctionner toute personne reconnue coupable de tels actes.

Lundi, deux incendies de grande ampleur s'étaient sont déclarés dans le Akkar, menaçant des zones boisées et agricoles. Le premier a éclaté dans la localité de Mamnaa, tandis que le second a eu lieu dans un ravin escarpé de Halba, touchant des oliveraies.

Depuis le début de l’été, de nombreux feux de forêt ont dévasté plusieurs régions du Liban, notamment durant le mois d’août, marqué par une vague de chaleur exceptionnelle après un hiver particulièrement sec.