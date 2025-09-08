Deux incendies dans le Akkar, dont l’un maîtrisé

Deux incendies de grande ampleur se sont déclarés lundi soir dans le Akkar, menaçant des zones boisées et agricoles, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak.

Le premier a éclaté dans la localité de Mamnaa, où les flammes ont ravagé des terrains forestiers et agricoles. Les équipes de la Défense civile du centre de Bezbina, appuyées par des habitants et des volontaires, sont rapidement intervenues et ont réussi à circonscrire le feu avant qu’il n’atteigne les habitations. Les opérations de refroidissement se poursuivaient tard dans la soirée afin d’éviter une reprise des flammes, attisées par les vents qui soufflent dans la région.

Parallèlement, un second incendie s’est déclaré dans un ravin escarpé de Halba, touchant des oliveraies. Trois camions de pompiers ont été dépêchés depuis Halba et d’autres localités voisines pour tenter de maîtriser les flammes.

Depuis le début de l’été, de nombreux feux de forêt ont dévasté plusieurs régions du Liban, notamment durant le mois d’août, marqué par une vague de chaleur exceptionnelle après un hiver particulièrement sec.