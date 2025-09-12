Oueidate intente une action en responsabilité contre Bitar

L’ancien procureur général près la Cour de cassation, le juge Ghassan Oueidate, a intenté une action en responsabilité contre le juge d’instruction chargé du dossier des explosions du 4 août 2020 au port de Beyrouth, Tarek Bitar, devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, a indiqué vendredi une source judiciaire à L’Orient-Le Jour.

Cette action fait suite à une décision du juge Bitar, en date du 11 juillet, de convoquer le juge Oueidate. Ce dernier ne s’est pas présenté à la séance d’interrogatoire prévue devant le magistrat, dans le cadre de l’enquête sur cette affaire. M. Oueidate considère que le juge Bitar ne peut pas le poursuivre, car selon l’article 354 du Code de procédure pénale, le procureur général près la Cour de cassation ne peut être jugé que par une instance spéciale composée de cinq magistrats, désignés par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice.

Ghassan Oueidate avait interdit en janvier 2023 au parquet et à la police judiciaire de coopérer avec Tarek Bitar. Cette interdiction a finalement été levée le 10 mars 2025 par le nouveau procureur général, Jamal Hajjar, après 26 mois de blocage.

Le juge Bitar avait été contraint de suspendre ses investigations début 2023 face à l’hostilité d’une grande partie de la classe politique, en particulier du Hezbollah, ainsi qu’à une série de recours judiciaires intentés contre lui. Il a repris son enquête au début de l’année 2025 et a déjà interrogé plusieurs anciens responsables, dont l’ex-Premier ministre Hassane Diab et l’ancien ministre de l’Intérieur Nohad Machnouk.