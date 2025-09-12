Pologne/drones: les ambassadeurs russes convoqués dans les chancelleries européennes

Les Etats européens ainsi que l'Union européenne ont multiplié les convocations des ambassadeurs de Russie en poste dans leurs pays, après l'intrusion des drones en Pologne dans la nuit de mardi à mercredi. Le chargé d'affaires russe à Bruxelles, ainsi que son homologue bélarusse, ont ainsi été convoqués vendredi par l'UE pour dénoncer la violation de l'espace aérien d'un pays de l'Otan par des drones russes.

« Nous avons clairement indiqué que cet acte irresponsable marque une escalade sérieuse de la part de la Russie et constitue une menace directe pour la sécurité des citoyens de l'UE », selon un haut responsable de l'UE sous couvert d'anonymat.

L'ambassadeur de Russie à Berlin a lui aussi été convoqué, selon la diplomatie allemande, tout comme son homologue à Paris. « Nous allons lui dire (...) que nous ne nous laisserons pas intimider », a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot vendredi matin sur la radio France Inter. « Intentionnelle ou non, accidentelle ou non, tout cela est très grave. Tout cela est absolument inacceptable. Tout cela vient s'ajouter aux innombrables provocations de Vladimir Poutine », a-t-il dit.

Jugée délibérée par Varsovie, l'intrusion d'une vingtaine de drones présumés russes dans l'espace aérien polonais dans la nuit de mardi à mercredi, en pleine guerre d'Ukraine, a provoqué la condamnation unanime des alliés européens. Moscou a rétorqué n'avoir eu « aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais ».

En Finlande, frontalière de la Russie, l'ambassadeur a également été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. « La Pologne a le plein soutien de la Finlande. L'Otan est prête à défendre son territoire », affirme-t-il sur X.

La Pologne, la Suède, les Pays-Bas, la République tchèque, la Roumanie, la Belgique et l'Espagne ont eux aussi convoqué ces derniers jours les ambassadeurs de Russie ou les chargés d'affaires des représentations diplomatiques russes. A l'unisson de ses homologues européens, le ministre français des Affaires étrangères a estimé que ces intrusions de drones correspondent à « une stratégie délibérée de la Russie pour nous intimider, pour nous tester ».