Rubio ira en Israël ce week-end malgré les frappes au Qatar

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio se rendra samedi en Israël pour l'assurer du soutien des Etats-Unis avant la reconnaissance prochaine par plusieurs Etats, dont la France, d'un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU, a annoncé vendredi le département d'Etat.

Cette visite est annoncée malgré le fait que Donald Trump se soit montré contrarié par l'attaque israélienne visant des responsables du mouvement palestinien islamiste au Qatar, allié des Etats-Unis.

Marco Rubio va s'entretenir avec les dirigeants israéliens au sujet de « l'engagement (américain) à combattre contre les mesures anti-israéliennes y compris la reconnaissance unilatérale d'un Etat palestinien, qui récompense le terrorisme du Hamas », a déclaré Tommy Pigott, le porte-parole du département d'Etat. Le chef de la diplomatie américaine mettra en exergue l'appui apporté par Washington à la sécurité d'Israël, a ajouté le porte-parole.

« Il mettra aussi l'accent sur nos objectifs partagés: s'assurer que le Hamas ne dirige pas Gaza une nouvelle fois et ramener tous les otages à la maison », a-t-il poursuivi, ajoutant que Marco Rubio allait rencontrer des familles d'otages. Le communiqué ne mentionne pas les frappes israéliennes au Qatar alors que le chef de la diplomatie américaine va rencontrer vendredi à Washington Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, Premier ministre de ce pays du Golfe.

L'attaque sans précédent menée mardi par Israël visait des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein cœur de Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Dans une rare réprimande, le président américain, Donald Trump, avait dit être « très mécontent » de ces frappes. Elles ont été condamnées jeudi par le Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a toutefois pas nommé Israël dans sa déclaration. Depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 et les représailles israéliennes dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU a été largement paralysé sur ce dossier en raison de vetos répétés, notamment des Etats-Unis.