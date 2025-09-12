Pharrell Williams et d'autres superstars pour enflammer le Vatican samedi

Pharrell Williams et Andrea Bocelli en têtes d'affiche, un show lumineux au-dessus du Vatican: des dizaines de milliers de personnes sont attendues samedi, place Saint-Pierre à Rome, pour assister à un méga concert en faveur de la paix et la fraternité. L'artiste américain et le ténor italien dirigeront le show durant lequel se produiront également le compositeur américain John Legend, la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo, le rappeur thaïlandais BamBam... Tous ces artistes se produiront en même temps que quelque 3.500 drones qui illumineront le ciel romain.

Toutefois, le pape Leon XIV ne devrait pas y assister, selon son agenda officiel.

Cet événement vient clore le troisième « World Meeting on Human Fraternity », un cycle de rencontres lancé après la publication, en octobre 2020, de l'encyclique du pape François « Fratelli tutti » (« Tous frères »).

« Le monde est marqué par des conflits et des divisions et vous êtes unis d'un fort et courageux 'non' à la guerre et 'oui' à la paix et à la fraternité », a déclaré Léon XIV vendredi. « Je tiens à remercier les artistes qui, grâce à leur créativité, diffuseront ce message au monde entier depuis la magnifique colonnade du Bernin », a poursuivi le pape. « Ensemble, diffusons à travers la musique le message d'unité et de grâce pour toute l'humanité », a de son côté posté il y a quelques jours Pharrell Williams sur son compte Instagram.

Les organisateurs n'ont pas été en mesure de dire combien de spectateurs s'étaient inscrits pour le spectacle mais la place Saint-Pierre peut accueillir des dizaines de milliers de personnes. Annoncé dans le courant de l'été, l'événement, gratuit, affiche complet. Il sera diffusé en live sur plusieurs chaînes américaines et italiennes.