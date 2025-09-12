Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

Attaque palestinienne au couteau près de Jérusalem, deux blessés


AFP / le 12 septembre 2025 à 14h21

Des membres des services d'urgence et de recherche ZAKA d'Israël prélèvent des échantillons sur les lieux d'une fusillade au carrefour routier de Ramot, dans la partie est de Jérusalem annexée par Israël, le 8 septembre 2025. Photo AFP/MENAHEM KAHANA

Deux personnes ont été blessées dans une attaque au couteau dans un hôtel de Tzuba, localité israélienne à moins d'une dizaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, ont indiqué les secours, la police indiquant avoir maîtrisé l'assaillant, originaire d'un quartier palestinien de Jérusalem. Après avoir reçu un appel « concernant deux personnes blessées lors d'un incident dans un kibboutz [près] de Jérusalem », des équipes de secouristes ont été envoyées sur les lieux, où elles ont pris en charge deux blessés, a indiqué dans un communiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

La police israélienne a indiqué de son côté que l'assaillant avait mené une « attaque au couteau contre des clients d'un hôtel du kibboutz Tzuba ».

Un policier présent sur place est intervenu et « a maîtrisé le terroriste », a indiqué une porte-parole de la police. L'assaillant, originaire de Shouafat, quartier palestinien de Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte annexé par Israël depuis 1967, « a été placé en détention », a ajouté la police.

Deux personnes ont été blessées dans une attaque au couteau dans un hôtel de Tzuba, localité israélienne à moins d'une dizaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, ont indiqué les secours, la police indiquant avoir maîtrisé l'assaillant, originaire d'un quartier palestinien de Jérusalem. Après avoir reçu un appel « concernant deux personnes blessées lors d'un incident dans un kibboutz [près] de Jérusalem », des équipes de secouristes ont été envoyées sur les lieux, où elles ont pris en charge deux blessés, a indiqué dans un communiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.La police israélienne a indiqué de son côté que l'assaillant avait mené une « attaque au couteau contre des clients d'un hôtel du kibboutz Tzuba ».Un policier présent sur place...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés