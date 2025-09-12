Attaque palestinienne au couteau près de Jérusalem, deux blessés

Deux personnes ont été blessées dans une attaque au couteau dans un hôtel de Tzuba, localité israélienne à moins d'une dizaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, ont indiqué les secours, la police indiquant avoir maîtrisé l'assaillant, originaire d'un quartier palestinien de Jérusalem. Après avoir reçu un appel « concernant deux personnes blessées lors d'un incident dans un kibboutz [près] de Jérusalem », des équipes de secouristes ont été envoyées sur les lieux, où elles ont pris en charge deux blessés, a indiqué dans un communiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

La police israélienne a indiqué de son côté que l'assaillant avait mené une « attaque au couteau contre des clients d'un hôtel du kibboutz Tzuba ».

Un policier présent sur place est intervenu et « a maîtrisé le terroriste », a indiqué une porte-parole de la police. L'assaillant, originaire de Shouafat, quartier palestinien de Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte annexé par Israël depuis 1967, « a été placé en détention », a ajouté la police.