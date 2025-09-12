Le prince Harry en visite surprise en Ukraine

Le prince Harry effectue vendredi une visite surprise en Ukraine pour soutenir des soldats ukrainiens blessés lors de la guerre contre la Russie, a annoncé la compagnie nationale des chemins de fer, Ukrzaliznytsia. « Le prince Harry, duc de Sussex, est arrivé à Kiev en train pour constater de ses propres yeux les destructions causées par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et pour rencontrer des anciens combattants et des hauts responsables ukrainiens », a indiqué Ukrzaliznytsia sur son compte Telegram.

Il s'agit de la deuxième visite en Ukraine, cette année, du prince Harry. En avril, précise Ukrzaliznytsia, il s'était rendu avec son épouse Meghan Markle dans un centre de rééduction pour soldats blessés à Lviv (ouest). Cette fois, selon Ukrzaliznytsia, il est accompagné d'une équipe de sa fondation, la Invictus Games Foundation, qu'il a créée pour soutenir des militaires blessés au combat par le biais de compétitions sportives.

Plus tôt, le journal britannique The Guardian avait indiqué qu'Harry était arrivé à Kiev à bord d'un train de nuit, tôt vendredi matin, et diffusé des photos le montrant accueilli à la descente de son wagon. Sa visite en Ukraine coïncide avec celle de la nouvelle cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, son premier voyage à l'étranger depuis sa nomination la semaine dernière.

« Nous ne pouvons pas arrêter la guerre (en Ukraine), mais ce que nous pouvons faire, c'est faire tout ce que nous pouvons pour aider le rétablissement » des soldats blessés, a-t-il affirmé au Guardian. Selon cette source, il doit rencontrer la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko et quelque 200 anciens combattants.

Harry, qui fêtera ses 41 ans lundi, a rencontré son père, le roi Charles III, pour la première fois depuis près de deux ans, lors d'une visite au Royaume-Uni en début de semaine. Ils sont en froid depuis des années, pour une série de griefs, alimentés par les critiques publiques du prince contre sa famille.