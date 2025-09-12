Les Émirats arabes unis convoquent l'ambassadeur israélien

Les Émirats arabes unis ont convoqué l'ambassadeur israélien à la suite de l'attaque menée mardi par Israël contre des dirigeants du Hamas à Doha, a rapporté la chaîne de télévision israélienne KAN, citée par Reuters.

Les ministères des Affaires étrangères des Émirats arabes unis et d'Israël n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Les Émirats arabes unis, l'un des principaux signataires des accords d'Abraham de 2020, ont été le premier pays du Golfe à normaliser ses relations avec Israël.

Doha accueillera un sommet arabo-islamique d'urgence dimanche et lundi prochains afin de discuter de l'attaque israélienne et d'une « réponse coordonnée ».

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, a effectué cette semaine une tournée dans les pays du Golfe afin de coordonner les positions après l'attaque, a déclaré hier son conseiller diplomatique.