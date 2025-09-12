Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Intrusion de drones en Pologne: « Pas une erreur », répond Varsovie à Trump


AFP / le 12 septembre 2025 à 10h54, mis à jour à 11h20

Le Premier ministre polonais Donald Tusk tient une réunion extraordinaire du gouvernement à la chancellerie, en présence de responsables militaires et des services d'urgence, à la suite de violations de l'espace aérien polonais lors d'une attaque russe contre l'Ukraine, à Varsovie, en Pologne, le 10 septembre 2025. REUTERS/Kacper Pempel

Varsovie a fermement récusé vendredi les déclarations du président américain Donald Trump laissant entendre que l'intrusion d'une vingtaine de drones russes cette semaine sur le territoire polonais aurait pu résulter d'une « erreur ». « Nous aussi préférerions que l'attaque de drones contre la Pologne soit une erreur. Mais ce n'en est pas une. Et nous le savons », a écrit sur son compte X, en anglais, le Premier ministre Donald Tusk.

Interrogé par des journalistes jeudi au lendemain de l'intrusion sans précédent dans le ciel de la Pologne de 19 drones présumés russes, Donald Trump a évoqué une possible « erreur », tout en se disant « pas content de quoi que ce soit dans cette situation ». Dans un message vidéo également publié sur le réseau social vendredi matin depuis Kiev, le chef de la diplomatie polonaise Radek Sikorski a repris les termes de M. Trump pour les démentir: « L'incident des drones n'était pas une erreur ».

Les autorités polonaises ont indiqué avoir récupéré 17 drones ou débris de drones de facture russe, tombés sans faire de blessés ni dégâts matériels majeurs dans l'est de ce pays membre de l'OTAN, frontalier de l'Ukraine et du Bélarus. Tandis que Varsovie, Kiev et leurs alliés européens dénoncent un acte délibéré destiné à tester les défenses de l'OTAN et de l'Union européenne, Moscou nie toute responsabilité.

La Pologne rejette l'hypothèse d'une déviation accidentelle des drones qui aurait pu être provoquée par le brouillage électronique de la défense antiaérienne ukrainienne.

« Un ou deux drones, on pourrait envisager une erreur - mais 19 lancés de territoires sous contrôle russe, c'est une attaque intentionelle contre la Pologne et le flanc est de l'OTAN », a insisté sur X le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, dans un message adressé au compte officiel du président américain. « C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis », a-t-il ajouté.

La Pologne, qui a appelé à un renforcement drastique des capacités militaires de l'UE et de l'OTAN sur son sol, a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunit en urgence vendredi.


Varsovie a fermement récusé vendredi les déclarations du président américain Donald Trump laissant entendre que l'intrusion d'une vingtaine de drones russes cette semaine sur le territoire polonais aurait pu résulter d'une « erreur ». « Nous aussi préférerions que l'attaque de drones contre la Pologne soit une erreur. Mais ce n'en est pas une. Et nous le savons », a écrit sur son compte X, en anglais, le Premier ministre Donald Tusk.Interrogé par des journalistes jeudi au lendemain de l'intrusion sans précédent dans le ciel de la Pologne de 19 drones présumés russes, Donald Trump a évoqué une possible « erreur », tout en se disant « pas content de quoi que ce soit dans cette situation ». Dans un message vidéo également publié sur le réseau social vendredi matin depuis Kiev, le chef de...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés