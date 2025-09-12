Intrusion de drones en Pologne: « Pas une erreur », répond Varsovie à Trump

Varsovie a fermement récusé vendredi les déclarations du président américain Donald Trump laissant entendre que l'intrusion d'une vingtaine de drones russes cette semaine sur le territoire polonais aurait pu résulter d'une « erreur ». « Nous aussi préférerions que l'attaque de drones contre la Pologne soit une erreur. Mais ce n'en est pas une. Et nous le savons », a écrit sur son compte X, en anglais, le Premier ministre Donald Tusk.

Interrogé par des journalistes jeudi au lendemain de l'intrusion sans précédent dans le ciel de la Pologne de 19 drones présumés russes, Donald Trump a évoqué une possible « erreur », tout en se disant « pas content de quoi que ce soit dans cette situation ». Dans un message vidéo également publié sur le réseau social vendredi matin depuis Kiev, le chef de la diplomatie polonaise Radek Sikorski a repris les termes de M. Trump pour les démentir: « L'incident des drones n'était pas une erreur ».

Les autorités polonaises ont indiqué avoir récupéré 17 drones ou débris de drones de facture russe, tombés sans faire de blessés ni dégâts matériels majeurs dans l'est de ce pays membre de l'OTAN, frontalier de l'Ukraine et du Bélarus. Tandis que Varsovie, Kiev et leurs alliés européens dénoncent un acte délibéré destiné à tester les défenses de l'OTAN et de l'Union européenne, Moscou nie toute responsabilité.

La Pologne rejette l'hypothèse d'une déviation accidentelle des drones qui aurait pu être provoquée par le brouillage électronique de la défense antiaérienne ukrainienne.

« Un ou deux drones, on pourrait envisager une erreur - mais 19 lancés de territoires sous contrôle russe, c'est une attaque intentionelle contre la Pologne et le flanc est de l'OTAN », a insisté sur X le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, dans un message adressé au compte officiel du président américain. « C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis », a-t-il ajouté.

La Pologne, qui a appelé à un renforcement drastique des capacités militaires de l'UE et de l'OTAN sur son sol, a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunit en urgence vendredi.



