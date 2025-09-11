Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza

Le Hamas a affirmé jeudi que l'attaque israélienne contre les négociateurs du mouvement islamiste palestinien au Qatar visait à torpiller les pourparlers de trêve à Gaza, accusant les Etats-Unis d'en être « complices ».

« Ce crime était (...) l'assassinat de l'ensemble du processus de négociation », a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée.