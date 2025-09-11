Menu
Dernières Infos - Guerre

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza


AFP / le 11 septembre 2025 à 17h31

Des Palestiniens marchent parmi les décombres après une frappe israélienne ayant visé un immeuble résidentiel évacué dans le camp de réfugiés de Chati (Beach), dans la bande de Gaza, le 11 septembre 2025. Ebrahim HAJJAJ / Reuters

Le Hamas a affirmé jeudi que l'attaque israélienne contre les négociateurs du mouvement islamiste palestinien au Qatar visait à torpiller les pourparlers de trêve à Gaza, accusant les Etats-Unis d'en être « complices ».

« Ce crime était (...) l'assassinat de l'ensemble du processus de négociation », a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée.

