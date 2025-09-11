Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sécurité

Intrusion de drones en Pologne : réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU vendredi


AFP / le 11 septembre 2025 à 16h09

Réunion au sein de l'ONU. AFP

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira vendredi à la demande de la Pologne après l’intrusion de drones présumés russes sur son territoire, a annoncé jeudi la présidence sud-coréenne du Conseil.

La demande de réunion qui se tiendra vendredi à 15H00 (19H00 GMT) est soutenue par plusieurs membres du Conseil (Slovénie, Danemark, Grèce, France, et Royaume-Uni), selon des sources diplomatiques.

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira vendredi à la demande de la Pologne après l’intrusion de drones présumés russes sur son territoire, a annoncé jeudi la présidence sud-coréenne du Conseil.

La demande de réunion qui se tiendra vendredi à 15H00 (19H00 GMT) est soutenue par plusieurs membres du Conseil (Slovénie, Danemark, Grèce, France, et Royaume-Uni), selon des sources diplomatiques.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés