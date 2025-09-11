Intrusion de drones en Pologne : réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU vendredi

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira vendredi à la demande de la Pologne après l’intrusion de drones présumés russes sur son territoire, a annoncé jeudi la présidence sud-coréenne du Conseil.

La demande de réunion qui se tiendra vendredi à 15H00 (19H00 GMT) est soutenue par plusieurs membres du Conseil (Slovénie, Danemark, Grèce, France, et Royaume-Uni), selon des sources diplomatiques.