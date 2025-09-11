Le Philharmonique de Munich privé de festival en Belgique à cause de son chef d'orchestre israélien

La participation de l'Orchestre philharmonique de Munich à un festival belge a été annulée car la position de son chef d'orchestre israélien vis-à-vis de l'offensive à Gaza n'est pas jugée assez claire, une décision confirmée jeudi par les organisateurs malgré les critiques. La décision, qui a suscité une réaction furieuse de Berlin, a également été critiquée par le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévot. « Cela me paraît être excessif. Il ne faut pas faire l'amalgame entre la communauté juive, les Israéliens, et la politique de M. Netanyahu qu'une grande partie de l'opinion publique israélienne condamne », a-t-il déclaré jeudi matin à la radio publique francophone RTBF. « Il existe des termes pour décrire la discrimination envers une personne uniquement en raison de son origine: Racisme. Et dans le cas d'un Juif, l'antisémitisme », a réagi pour sa part sur X l'ambassadrice d'Israël en Belgique, Idit Rosenzweig-Abu.

L'orchestre allemand devait se produire le 18 septembre au Festival de Flandre, à Gand (ouest de la Belgique), sous la direction de son futur chef d'orchestre, l'Israélien Lahav Shani. M. Shani, qui doit prendre ses fonctions de chef d'orchestre de l'Orchestre philharmonique de Munich pour la saison 2026/27, est actuellement directeur musical de l'Orchestre philharmonique d'Israël. Pour cette raison, les organisateurs auraient souhaité qu'il prenne ses distances vis-à-vis de l'action du gouvernement israélien à Gaza. Or « nous ne sommes pas en mesure de fournir suffisamment de clarté sur son attitude à l'égard du régime génocidaire de Tel Aviv », ont-ils écrit mercredi sur le site du festival pour justifier l'annulation.

Jeudi, la direction du festival a publié un second communiqué confirmant la décision. Se défendant de tout antisémitisme, elle a regretté que Lahav Shani ait refusé « plusieurs occasions de clarifier sa position » et maintienne « l'ambiguïté » sur la guerre à Gaza. « Lahav Shani est un artiste fantastique », mais l'orchestre qu'il dirige actuellement « se trouve dans une zone très grise », a affirmé Jan Van den Bossche, directeur artistique du festival, cité dans ce communiqué.

Mercredi soir, le ministre de la Culture allemand Wolfram Weimer avait qualifié cette annulation de « honte pour l'Europe ». « Sous le couvert d'une prétendue critique d'Israël, il s'agit ici d'un boycott culturel », avait-il protesté. L'Allemagne a traditionnellement été l'un des alliés les plus proches d'Israël, bien que Berlin soit devenu plus critique à mesure que la campagne d'Israël à Gaza se poursuit, créant des conditions humanitaires catastrophiques dans le territoire palestinien. Quant à la Belgique elle a décidé la semaine dernière de prendre unilatéralement des sanctions contre Israël face l'incapacité des 27 pays membres de l'UE de s'entendre sur le sujet.

Israël a lancé son offensive de représailles dans la bande de Gaza à la suite de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël en octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. L'offensive israélienne a fait au moins 64.656 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.