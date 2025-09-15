Le port de Tartous, reflet de la diplomatie pragmatique de Damas

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google C’est de là qu’est partie la première exportation officielle de pétrole syrien depuis 14 ans. Six cent mille barils de pétrole brut ont quitté le 1er septembre dernier le port de Tartous, marquant un nouveau pas dans la réintégration de la Syrie sur la scène internationale. Mû par son ambition de relance économique, le nouveau pouvoir syrien entend bien redynamiser le port – deuxième en importance après celui de Lattaquié –, qui ne brassait plus que 3,3 millions de tonnes de marchandises estimées en 2023, contre 13,4 millions un an avant le début de la guerre civile. Damas veut miser ici sur la position stratégique unique du pays, qui alimente les marchés irakien, libanais et jordanien. « L’objectif de la Syrie est de transformer le pays en un hub logistique », souligne Benjamin Fève, analyste chez Karam Shaar Advisory.Aussi le port de...

