Le port de Tartous, reflet de la diplomatie pragmatique de Damas

Vue aérienne de porte-conteneurs amarrés dans le port syrien de Tartous, dans l’ouest de la Syrie, le 18 décembre 2024. Photo d’archives AFP
C’est de là qu’est partie la première exportation officielle de pétrole syrien depuis 14 ans. Six cent mille barils de pétrole brut ont quitté le 1er septembre dernier le port de Tartous, marquant un nouveau pas dans la réintégration de la Syrie sur la scène internationale. Mû par son ambition de relance économique, le nouveau pouvoir syrien entend bien redynamiser le port – deuxième en importance après celui de Lattaquié –, qui ne brassait plus que 3,3 millions de tonnes de marchandises estimées en 2023, contre 13,4 millions un an avant le début de la guerre civile. Damas veut miser ici sur la position stratégique unique du pays, qui alimente les marchés irakien, libanais et jordanien. « L’objectif de la Syrie est de transformer le pays en un hub logistique », souligne Benjamin Fève, analyste chez Karam Shaar Advisory.Aussi le port de...
C’est de là qu’est partie la première exportation officielle de pétrole syrien depuis 14 ans. Six cent mille barils de pétrole brut ont quitté le 1er septembre dernier le port de Tartous, marquant un nouveau pas dans la réintégration de la Syrie sur la scène internationale. Mû par son ambition de relance économique, le nouveau pouvoir syrien entend bien redynamiser le port – deuxième en importance après celui de Lattaquié –, qui ne brassait plus que 3,3 millions de tonnes de marchandises estimées en 2023, contre 13,4 millions un an avant le début de la guerre civile. Damas veut miser ici sur la position stratégique unique du pays, qui alimente les marchés irakien, libanais et jordanien. « L’objectif de la Syrie est de transformer le pays en un hub logistique », souligne Benjamin Fève, analyste chez Karam...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.