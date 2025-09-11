Un nouveau missile houthi intercepté après les frappes sur Sanaa

L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, au lendemain d'une frappe israélienne sur des sites houthis yéménites qui ont fait 35 morts et 131 blessés selon ces rebelles. « Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes », a déclaré l'armée israélienne sur Telegram.

Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, procèdent régulièrement à des tirs de missiles ou de drones en direction d'Israël, dans leur très grande majorité interceptés. Cette nouvelle attaque intervient après qu'Israël a affirmé mercredi avoir frappé des « cibles militaires » houthies dans la capitale Sanaa et dans la province de Jawf (nord).

Celles-ci ont fait 35 morts et 131 blesssés, a indiqué dans la soirée sur X le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, sur X, précisant que ce décompte n'est pas définitif. « Nous continuerons à frapper. Quiconque nous attaque, nous l'atteindrons », avait déclaré après ces raids le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

La télévision Al-Massirah, organe des houthis, a fait état mercredi de « martyrs, blessés et plusieurs maisons endommagées dans l'attaque israélienne contre le quartier général de l'Orientation morale », du nom donné aux services de communication des forces rebelles dans la capitale. Selon le porte-parole militaire houthi, Yahya Saree, ces frappes israéliennes ont été effectuées par avion.





« Camps militaires »

Selon deux journalistes de l'AFP à Sanaa, un bâtiment utilisé par les forces armées houthies a été touché. Al-Massirah a également fait état de frappes israéliennes contre des bâtiments gouvernementaux à Jawf.

L'armée israélienne, qui avait déjà annoncé la veille avoir intercepté un missile tiré du Yémen, a dit avoir frappé des « camps militaires où des membres du régime terroriste avaient été identifiés, le siège des relations publiques militaires des houthis et un site de stockage de carburant ».

Cette nouvelle attaque était survenue trois jours après qu'un tir de drone, revendiqué par les houthis depuis le Yémen, a blessé un homme en tombant sur l'aéroport de Ramon, dans le sud d'Israël.

Le mois dernier, des bombardements israéliens avaient tué le Premier ministre et 11 responsables houthis, dans la plus importante opération israélienne contre ces rebelles proches de l'Iran.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les houthis ont multiplié les tirs contre Israël et les attaques de navires marchands qui lui sont liés au large du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.

En réponse, Israël a mené plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.