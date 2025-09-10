Netanyahu doit être « traduit en justice », dit le Premier ministre qatari à CNN

Le Premier ministre du Qatar, Mohammad ben Abdelrahmane Al-Thani, a affirmé mercredi que son homologue israélien, Benjamin Netanyahu, devrait être traduit en justice, estimant que l'attaque israélienne contre des chefs du Hamas à Doha avait « tué tout espoir » de libérer les otages à Gaza.

M. Al-Thani s'en est pris à M. Netanyahu après un avertissement de ce dernier aux autorités qataries: « je dis au Qatar et à toutes les nations qui hébergent des terroristes: vous devez soit les expulser, soit les traduire en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons ».

L'attaque sans précédent mardi à Doha contre des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas a aussi suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, grand allié d'Israël, qui a dit en être « très mécontent ». Le Hamas, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza, a affirmé que ses hauts responsables visés avaient survécu mais que les raids israéliens avaient fait six morts.

« Il doit être traduit en justice », a déclaré le premier ministre qatari à propos de M. Netanyahu, dans une déclaration à la chaîne américaine CNN. « Je pense que ce qu'a fait Netanyahu hier, c'est d'avoir tué tout espoir pour les otages », a ajouté le Premier ministre, dont le pays joue le rôle de médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et d'une libération des otages retenus dans le territoire palestinien. Le Qatar « réévalue tout » concernant cette médiation, a-t-il ajouté.

Ces otages ont été enlevés durant une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Israël, qui a juré de détruire le Hamas et de le chasser du territoire palestinien où il a pris le pouvoir en 2007, a décimé sa direction depuis le début de la guerre.