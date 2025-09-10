Drones russes en Pologne: Zelensky regrette le « manque d'action » des Occidentaux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté mercredi le « manque d'action » des dirigeants occidentaux après l'interception dans la nuit par la Pologne de drones russes présumés qui ont pénétré dans son espace aérien.

« Les déclarations ont été nombreuses, mais jusqu'à présent, il y a un manque d'action », a déclaré M. Zelensky dans son adresse quotidienne, estimant que « la Russie n'a pas reçu de réponse ferme (...), une réponse qui se traduirait par des mesures concrètes ».

M. Zelensky a assuré que l'irruption de ces drones sur le territoire polonais relève d'une « manoeuvre calculée de la part de la Russie » pour « tester les limites du possible » et la « réponse » des pays de l'Otan.

Le dirigeant ukrainien a par ailleurs indiqué s'être entretenu mercredi au téléphone avec le Premier ministre polonais Donald Tusk et le britannique Keir Starmer, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.

Il a affirmé leur avoir proposé de partager l'expérience de l'Ukraine en matière de lutte contre les drones.

La Pologne a rapporté 19 violations de son espace aérien au cours de la nuit et annoncé avoir abattu au moins trois drones, qui sont russes selon Varsovie, qui dénonce un acte délibéré.

Le ministère russe de la Défense a démenti avoir visé la Pologne et son ministère des Affaires étrangères a accusé Varsovie de répandre des « mythes » pour intensifier la guerre en Ukraine.