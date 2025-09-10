Menu
Dernières Infos - Banque centrale US

Un conseiller de Trump près de devenir gouverneur de la Fed


AFP / le 10 septembre 2025 à 20h54

Le président du Conseil des conseillers économiques, Stephen Miran (à gauche), témoigne lors d'une audience de confirmation devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines pour devenir gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, au Capitole à Washington, DC, le 4 septembre 2025. Photo AFP/ALEX WROBLEWSKI

La nomination d'un conseiller économique de Donald Trump comme gouverneur de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) a franchi une étape importante au Sénat américain mercredi, Stephen Miran étant susceptible de voter sur les taux d'intérêt dès la semaine prochaine.

Une commission du Sénat à majorité républicaine a voté par 13 voix contre 11 en faveur de sa nomination, qui doit encore être validée par les élus en séance plénière.

Le camp démocrate a réaffirmé son opposition. Il considère que M. Miran ne pourra pas siéger en toute indépendance au conseil des gouverneurs de la plus puissante banque centrale du monde, sommée depuis des mois par le président Trump de baisser ses taux d'intérêt.

A la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison-Blanche, M. Miran a jusqu'ici été un défenseur zélé du programme économique du président américain. M. Trump l'a désigné pour occuper un siège vacant jusqu'au 31 janvier 2026 à la Réserve fédérale (Fed).

Lors de son audition la semaine dernière devant les sénateurs, M. Miran avait expliqué qu'il ne comptait pas démissionner de son poste de président du CEA, mais plutôt prendre un congé sans solde, le mandat à la Fed étant de courte durée. Il avait assuré que cela ne l'empêcherait pas de rester imperméable aux pressions politiques.

« Le prétendu congé sans solde du Dr Miran est une mauvaise plaisanterie », a déclaré mercredi la sénatrice démocrate Elizabeth Warren. Cette opposante juge que M. Miran ne pourra pas voter une décision qui déplairait à M. Trump de peur de perdre ensuite son emploi au service du locataire de la Maison-Blanche. Elle a dénoncé une forme de « servitude » et estimé qu'« il n'aura aucune crédibilité auprès des marchés, aucune crédibilité auprès des entreprises et aucune crédibilité auprès de la population ».

Si M. Miran reçoit rapidement l'approbation du Sénat, il pourrait être en mesure de siéger lors la prochaine réunion de la Fed, les 16 et 17 septembre. Il se retrouverait alors - sauf nouveau coup de théâtre - autour de la même table que la gouverneure Lisa Cook, que M. Trump tente de révoquer.

Une juge de Washington, saisie par Mme Cook, a rendu mardi soir une décision bloquant temporairement cette tentative d'éviction. Mais M. Trump a fait appel mercredi. 

Le conseil des gouverneurs de la Fed comprend sept personnes: six gouverneurs et un président (actuellement Jerome Powell). Ils font partie du comité de douze personnes (FOMC) votant sur la politique monétaire. Les investisseurs s'attendent à une baisse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion. Il s'agirait de la première détente depuis décembre, afin de relancer une économie américaine qui paraît vacillante.


