Dernières Infos - Drones russes

Le chef de l'ONU évoque un « risque réel » d'extension du conflit ukrainien


AFP / le 10 septembre 2025 à 20h42

Alicja Wesolowska et son mari Tomasz Wesolowski devant leur maison endommagée par les débris d'un drone russe abattu dans le village de Wyryki-Wola, dans l'est de la Pologne, le 10 septembre 2025. Photo AFP/WOJTEK RADWANSKI

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde mercredi contre le « risque réel » d'une extension du conflit ukrainien au-delà de ses frontières, après l'interception de drones russes sur le territoire polonais.

Cet épisode « souligne à nouveau l'impact régional et le risque réel d'expansion de ce conflit dévastateur », a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric.

