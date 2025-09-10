Le chef de l'ONU évoque un « risque réel » d'extension du conflit ukrainien

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde mercredi contre le « risque réel » d'une extension du conflit ukrainien au-delà de ses frontières, après l'interception de drones russes sur le territoire polonais.

Cet épisode « souligne à nouveau l'impact régional et le risque réel d'expansion de ce conflit dévastateur », a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric.