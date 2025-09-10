Menu
Dernières Infos - Conflit

Netanyahu somme le Qatar d'expulser ou de juger les « terroristes » sur son sol


AFP / le 10 septembre 2025 à 20h31

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend sur les lieux d'une fusillade au carrefour de Ramot, dans la partie est de Jérusalem annexée par Israël, le 8 septembre 2025. Photo AFP/MENAHEM KAHANA

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a sommé mercredi le Qatar d'expulser ou de juger les « terroristes » sur son sol, au lendemain de frappes israéliennes à Doha visant des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

« Je dis au Qatar et à toutes les nations qui hébergent des terroristes: vous devez soit les expulser, soit les traduire en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons », a dit M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.

  

