Trump note la « violation de l'espace aérien polonais » par la Russie dans un message énigmatique

Donald Trump a noté la « violation de l'espace aérien polonais » par la Russie dans un message énigmatique, au ton presque désinvolte, publié sur son réseau Truth Social mercredi.

« Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones ? C'est parti ! » a écrit le président américain, dans sa première et succincte réaction depuis que l'Otan a aidé à intercepter des drones que les Occidentaux jugent délibérément envoyés dans la nuit par la Russie.

Donald Trump doit s'entretenir mercredi avec le président nationaliste polonais Karol Nawrocki, a fait savoir un haut responsable de la Maison Blanche à l'AFP.

Le président américain et son équipe « suivent les nouvelles en provenance de Pologne » a-t-il indiqué, sous couvert d'anonymat.

Le chef d'Etat polonais a été reçu récemment de manière très amicale à la Maison Blanche, où Donald Trump lui a promis que les Etats-Unis continueraient à aider la Pologne à assurer sa propre sécurité. Le dirigeant républicain a promis plusieurs fois de mettre fin au conflit en Ukraine, mais ses efforts de médiation n'ont rien donné.

Il a par ailleurs souvent critiqué l'OTAN, en jugeant que certains pays membres ne faisaient pas d'efforts suffisants en termes de budgets militaires. Donald Trump refuse depuis le début d'attribuer la responsabilité de la guerre en Ukraine à la Russie, et ses menaces de sanctionner plus sévèrement Moscou ne se sont jusqu'ici pas concrétisées.