Après l’attaque israélienne, MBS promet le soutien de l’Arabie au Qatar et appelle à « une action arabe »

Le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane (MBS), a condamné mercredi l'attaque israélienne qui a visé mardi des dirigeants du Hamas à Doha, affirmant son « soutien au Qatar dans toutes les mesures qu’il prendra ».

« Nous rejetons et condamnons l'agression brutale dont le Qatar est victime. Nous soutiendrons le Qatar dans toutes les mesures qu'il prendra et mettrons toutes nos capacités à son service », a souligné le prince ben Salmane, lors de l’ouverture de la session du Conseil consultatif saoudien, au lendemain de l’attaque israélienne sur le sol qatari.

L’attaque israélienne a fait six morts dont cinq du Hamas, selon le mouvement islamiste palestinien ainsi qu’un membre des forces de sécurité qataries, selon le ministère de l’Intérieur du Qatar. MBS a dans ce cadre appelé à « une action arabe, islamique et internationale pour faire face à cette agression », ainsi qu’à des « mesures internationales pour mettre fin à l'autorité d'occupation et la dissuader de ses pratiques criminelles qui perturbent la sécurité et la stabilité de la région ».

Le dirigeant saoudien a également dénoncé « les agressions brutales perpétrées contre le peuple palestinien à Gaza », accusant l’armée israélienne d’avoir provoqué « la famine et les déportations forcées ». « La terre de Gaza est palestinienne et le droit de son peuple est inaliénable : il ne peut être bafoué par l'agression ni annulé par les menaces », a-t-il martelé, assurant que l’Arabie saoudite allait « protéger ce droit et travailler sans relâche pour empêcher toute violation ».

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisme géré par les Nations unies, a déclaré en août dernier qu’une partie de la bande de Gaza était frappée par la famine, qui devrait encore s’étendre.

Concernant la Syrie, MBS a rappelé les initiatives prises par l’Arabie saoudite pour soutenir le nouveau régime, notamment la levée des sanctions internationales. « Nous soutenons les efforts de la Syrie pour garantir l'unité de son territoire et reconstruire son économie, et espérons que la stabilité sera rétablie au Liban, au Yémen et au Soudan », a-t-il ajouté.

Le prince héritier a enfin indiqué que les programmes militaires du royaume visent à « porter les capacités de défense saoudiennes au plus haut niveau mondial », et que les accords signés dans le domaine de l’intelligence artificielle complètent certains aspects du programme « Vision 2030 ». Il a révélé que « 660 entreprises internationales avaient choisi d’implanter leur siège régional dans le royaume, ce qui reflète les progrès réalisés en matière d’infrastructures et de qualité des services techniques, confirmant ainsi la solidité de l’économie saoudienne ».