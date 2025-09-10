Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Nucléaire : « aucun accès » aux sites pour les inspecteurs de l'AIEA « pour le moment », dit l'Iran


AFP / le 10 septembre 2025 à 14h49

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi rencontre son homologue égyptien et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) au Caire, le 9 septembre 2025. Photo AFP / AHMED HASAN

Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) n'auront « pour le moment » en Iran « aucun accès » aux sites nucléaires en dépit d'un accord de coopération conclu mardi entre Téhéran et le gendarme onusien, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie iranienne.

« Conformément à cet accord, aucun accès ne sera accordé aux inspecteurs de l'AIEA pour le moment, sauf à la centrale de Bouchehr, en raison du remplacement du combustible de cette centrale » qui produit de l'électricité, a déclaré à la télévision d'État Abbas Araghchi. « Cet accord ne crée aucun accès » supplémentaire, a ajouté le ministre, principal négociateur sur le nucléaire côté iranien.

