Frappes au Qatar

Les ennemis d'Israël n'ont « nulle part où se cacher », déclare Katz


AFP / le 10 septembre 2025 à 14h19

Des hommes marchent parmi les décombres dans le quartier de Saftawi, à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 24 août 2025. Photo AFP / BASHAR TALEB

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé mercredi que les ennemis d'Israël n'ont « nulle part où se cacher » au lendemain de frappes israéliennes ayant visé au Qatar des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas. 

« La politique sécuritaire d'Israël est claire: son bras long agira contre ses ennemis, où qu'ils soient. Ils n'ont nulle part où se cacher », a déclaré M. Katz sur X, après un avertissement similaire émis la semaine dernière. 

