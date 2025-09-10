Les ennemis d'Israël n'ont « nulle part où se cacher », déclare Katz

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé mercredi que les ennemis d'Israël n'ont « nulle part où se cacher » au lendemain de frappes israéliennes ayant visé au Qatar des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

« La politique sécuritaire d'Israël est claire: son bras long agira contre ses ennemis, où qu'ils soient. Ils n'ont nulle part où se cacher », a déclaré M. Katz sur X, après un avertissement similaire émis la semaine dernière.