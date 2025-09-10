Berlin : des milliers de foyers toujours sans électricité après un incendie

Environ 20.000 foyers et entreprises d'une partie excentrée de Berlin étaient toujours sans courant mercredi matin, plus de 24 heures après un incendie ayant touché deux pylônes, a annoncé le réseau de distribution d'électricité. La police soupçonne un « incendie criminel » commis avant l'aube mardi dans le quartier de Johannistal, au sud-est de la capitale allemande. Dans un premier temps, environ 50.000 particuliers et professionnels ont été privés d'électricité.

Les clients à nouveau connectés depuis ont été invités à consommer l'électricité « aussi parcimonieusement que possible » jusqu'à ce que tout le réseau soit rétabli, a déclaré à l'AFP Henrik Beuster, le porte-parole de l'opérateur du réseau de distribution Stromnetz Berlin. Il demande notamment d'éviter d'utiliser les fours, gourmands en énergie.

Dans un communiqué, l'opérateur dit espérer que « d'ici à jeudi soir, tout le monde ait de nouveau de l'électricité ». Les câbles endommagés au moment de l'attaque présumée ont été mis hors service, obligeant Stromnetz Berlin à extraire des câbles électriques enfouis pour rétablir une connexion, une opération longue et complexe.

Le numéro d'urgence 112 pouvant être inaccessible par endroits, les pompiers ont ouvert une quinzaine de stations physiques pour évaluer les urgences. Certains pensionnaires d'une maison de retraite ont été transférés par les pompiers dans des hôpitaux des environs. Douze écoles touchées par la panne restent fermées mercredi, comme plusieurs lignes de tramway.

La police criminelle a pris en charge l'enquête et recherche des indices dans la zone. Les forces de l'ordre avaient déclaré dès mardi matin soupçonner un « incendie criminel » et ne pas exclure un mobile « politique ». Dans une lettre publiée sur la plateforme en ligne d'extrême gauche Indymedia, un groupe qui se dit antimilitariste et anarchiste a assuré avoir visé un complexe regroupant entreprises et institutions scientifiques.

En août, un incendie criminel contre les chemins de fer allemands avait déjà été revendiqué sur ce site. Mercredi, le gouvernement a approuvé un projet de loi visant à mieux protéger les infrastructures, notamment des actes de sabotage.