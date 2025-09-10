Sept drones retrouvés, une maison endommagée, selon un bilan provisoire officiel

Sept drones et les débris d'un projectile ont été retrouvés à la suite de l'incursion massive de drones russes en Pologne dans la nuit, a indiqué mercredi la porte-parole du ministère de l'Intérieur, ajoutant qu'une maison et une voiture ont été endommagées.

« Nous avons retrouvé 7 drones et des débris d'un projectile (...) d'origine inconnue », a indiqué à la presse Karolina Galecka, ajoutant qu'une maison et une voiture ont été endommagées dans l'est du pays, selon un bilan provisoire.