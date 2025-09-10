Menu
Dernières Infos - Pologne

Sept drones retrouvés, une maison endommagée, selon un bilan provisoire officiel


AFP / le 10 septembre 2025 à 13h38

Des fragments d'un drone endommagé abattu par les autorités polonaises gisent près de Zamosc, dans la région de Jaroslawiec, en Pologne, le 10 septembre 2025, comme le montre cette capture d'écran tirée d'une vidéo. TVN/Document fourni par REUTERS

Sept drones et les débris d'un projectile ont été retrouvés à la suite de l'incursion massive de drones russes en Pologne dans la nuit, a indiqué mercredi la porte-parole du ministère de l'Intérieur, ajoutant qu'une maison et une voiture ont été endommagées.

« Nous avons retrouvé 7 drones et des débris d'un projectile (...) d'origine inconnue », a indiqué à la presse Karolina Galecka, ajoutant qu'une maison et une voiture ont été endommagées dans l'est du pays, selon un bilan provisoire.

