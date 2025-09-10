Menu
Proposition de sanctions contre Israël : l'UE envoie un « mauvais message », selon le ministre israélien


AFP / le 10 septembre 2025 à 13h09

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, signe le Livre d'or avant de rencontrer le Premier ministre croate Andrej Plenkovic (non visible) au siège du gouvernement à Zagreb, le 9 septembre 2025. Photo AFP / DAMIR SENCAR

Israël a reproché mercredi à l'Union européenne d'envoyer « un mauvais message » après une proposition de sanctions faite aux eurodéputés par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui a jugé « inacceptable » la situation à Gaza.

« Les propos tenus ce matin par la présidente de la Commission européenne sont regrettables (...) Une fois de plus, l'Europe envoie un mauvais message, qui renforce le Hamas » et ses alliés au Moyen-Orient, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, sur X.

