Évasion du narcotrafiquant Amra : la justice française enquête sur sa tentative de corruption de la police roumaine

La justice française a récupéré mi-juin les investigations menées en Roumanie sur la tentative de corruption par le narcotrafiquant Mohamed Amra de policiers roumains qui l'avaient interpellé en février, a indiqué mercredi le parquet de Paris à l'AFP, confirmant des informations du Parisien. Sollicité par l'AFP, son avocat Me Lucas Montagnier n'a pas commenté.

Le ministère public a indiqué avoir reçu le 15 mai « une dénonciation officielle des autorités roumaines, permettant aux autorités judiciaires françaises d'enquêter sur des faits de corruption dont Mohamed Amra est soupçonné en Roumanie ». Le parquet de Paris a donc saisi « les juges d'instruction de façon supplétive le 17 juin, sur des faits de corruption active d'agent public d'un Etat étranger ». A ce stade, Mohamed Amra n'est pas inculpé sur ce volet de l'enquête, selon une source proche du dossier.

Âgé de 31 ans, cet homme s'était évadé en mai 2024 en Normandie (nord-ouest) avec l'aide de complices. Un commando avait attaqué son fourgon pénitentiaire, tuant deux agents, et l'enquête tentaculaire, instruite à Paris, a abouti à l'inculpation d'au moins 44 personnes. L'intéressé avait été interpellé à Bucarest le 22 février après neuf mois de cavale.

Selon des éléments de l'enquête obtenus par l'AFP, Mohamed Amra a été transféré ce jour-là, après son arrestation, au siège de l'Inspectorat général de la police roumaine (IGPR). Alors qu'il se trouvait dans un bureau avec deux policiers, il leur a demandé en français s'il était possible de le libérer, leur proposant en échange « un à deux millions d'euros en cryptomonnaies », d'après un rapport de la direction nationale anticorruption roumaine.

Deux enquêteurs infiltrés de la police anticorruption sont ensuite apparus, laissant progressivement l'accès à un téléphone à Mohamed Amra. Ce dernier « a contacté sans succès plusieurs personnes de son cercle infractionnel, des citoyens étrangers de Colombie, d'Espagne et de France, pour faciliter le transfert de la somme », précise le rapport. « Urgent ! Réponds, mon frère, ensuite je peux sortir ! Il faut payer la grande somme juste maintenant », lance par exemple Mohamed Amra à un moment.

D'après le rapport, Mohamed Amra a été bloqué par ses contacts sur messagerie, possiblement par précaution suite à la révélation publique de l'arrestation de « La Mouche ». Transféré fin février de Roumanie en France, puis mis en examen à Paris et écroué, il est désormais détenu dans le nouveau quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil, dans le nord de la France.