La justice européenne rejette le recours de l'Autriche contre le label « vert » nucléaire

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a annoncé mercredi avoir rejeté le recours de l'Autriche contre la création par la Commission européenne d'un label « vert » pour le nucléaire et le gaz. Vienne avait saisi la CJUE en octobre 2022 contre un règlement délégué introduit quelques mois plus tôt par la Commission, venant compléter un règlement adopté en 2020 par le Parlement européen sur la taxonomie, un cadre visant à favoriser les investissements durables.

Dans ce règlement délégué, malgré les protestations des écologistes et les dissensions dans ses propres rangs, la Commission avait inclus certaines activités dans le nucléaire et le gaz dans les catégories des activités apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. L'Autriche, farouchement opposée au nucléaire, avait contesté cette décision devant la justice.

Dans son jugement publié mercredi, la CJUE estime que la Commission « n'a pas outrepassé » ses pouvoirs et « pouvait valablement considérer » que les activités dans l'énergie nucléaire et le gaz fossile « peuvent, à certaines conditions, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ».

Cette décision « est très regrettable. Nous étions et sommes toujours d'avis que l'énergie nucléaire ne répond pas aux critères de durabilité écologique. Le gaz fossile ne jouera également qu'un rôle de transition dans la transition énergétique », a réagi le ministre autrichien du Climat Norbert Totschnig dans un communiqué à l'AFP, disant examiner l'introduction d'un recours.

L'Autriche a la particularité d'avoir interdit en 1978 l'exploitation de l'énergie nucléaire, une mesure élevée au rang de principe constitutionnel en 1999. Le pays de 9 millions d'habitants tire actuellement plus de 75% de son électricité de sources renouvelables, essentiellement grâce à un riche potentiel hydro-électrique. Il continue cependant à importer de l'électricité issue notamment du nucléaire pour combler ses besoins énergétiques.