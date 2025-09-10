La défense anti-aérienne de l'Otan a aidé à contrer « plusieurs » drones en Pologne

La défense anti-aérienne de l'Otan a aidé à contrer « plusieurs » drones dans le ciel polonais, dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé la porte-parole de l'Alliance atlantique Allison Hart sur X.

« De nombreux drones ont pénétré l'espace aérien polonais pendant la nuit et ont été confrontés aux défenses aériennes polonaises et de l'Otan », a-t-elle déclaré, ajoutant que le secrétaire général de l'Alliance Mark Rutte était « en contact » avec les autorités polonaises.



