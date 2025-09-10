Menu
La défense anti-aérienne de l'Otan a aidé à contrer « plusieurs » drones en Pologne


AFP / le 10 septembre 2025 à 11h30

Un avion de chasse F 16 lors d'un exercice de protection aérienne de l'OTAN près de la base aérienne de Lask, dans le centre de la Pologne, le 12 octobre 2022. Photo d'archives AFP / RADOSLAW JOZWIAK

La défense anti-aérienne de l'Otan a aidé à contrer « plusieurs » drones dans le ciel polonais, dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé la porte-parole de l'Alliance atlantique Allison Hart sur X.

« De nombreux drones ont pénétré l'espace aérien polonais pendant la nuit et ont été confrontés aux défenses aériennes polonaises et de l'Otan », a-t-elle déclaré, ajoutant que le secrétaire général de l'Alliance Mark Rutte était « en contact » avec les autorités polonaises.


