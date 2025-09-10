Menu
Frappes au Qatar : « Nous n'agissons pas toujours dans l'intérêt des Etats-Unis », déclare l'ambassadeur israélien à l'ONU


AFP / le 10 septembre 2025 à 10h19

Cette image tirée d'une vidéo AFPTV montre un homme regardant la fumée qui s'élève après les explosions survenues à Doha, la capitale du Qatar, le 9 septembre 2025. Photo AFP / JACQUELINE PENNEY

Israël « n'agit pas toujours » en tenant compte des intérêts de son allié américain, a déclaré mercredi l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, en justifiant la frappe israélienne ayant visé des dirigeants du Hamas au Qatar la veille.

« Nous n'agissons pas toujours selon les intérêts des Etats-Unis. Nous sommes coordonnés [avec Washington], ils nous apportent un soutien incroyable, nous l'apprécions, mais parfois nous prenons des décisions et nous en informons les Etats-Unis », a déclaré M. Danon à la radio israélienne 103 FM. 

La frappe israélienne sur Doha mardi n' »était pas une attaque contre le Qatar, c'était une attaque contre le Hamas » et « cette décision était la bonne », a-t-il ajouté.


