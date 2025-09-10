Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Pologne : Kiev assure que Poutine veut « tester l'Occident », appelle à une réponse forte


AFP / le 10 septembre 2025 à 09h28

La défense aérienne ukrainienne tire sur des drones russes au-dessus de Kiev lors d'une attaque massive de drones et de missiles contre l'Ukraine dans la nuit du 10 septembre 2025, dans le contexte de l'invasion russe. Photo AFP/Sergei SUPINSKY

Kiev a affirmé mercredi que Vladimir Poutine ne cessait « de tester l'Occident » et continuerait de le faire tant qu'il ne ferait face « à aucune réponse forte », après que la Pologne a dénoncé un « acte d'agression » au cours d'une attaque russe nocturne contre l'Ukraine. Le pays, voisin de l'Ukraine et membre de l'Otan, a dit avoir abattu des drones « hostiles » dans son espace aérien.

Vladimir « Poutine ne cesse d'intensifier, d'étendre sa guerre et de tester l'Occident », a réagi sur le réseau X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, dont le pays combat l'invasion russe depuis 2022. Selon lui, « une réponse faible aujourd'hui ne fera que provoquer davantage la Russie, et les missiles et drones russes voleront alors encore plus loin en Europe ».

Pour lui, cette situation prouve que les pays voisins de l'Ukraine doivent pouvoir mobiliser leurs capacités de défense aérienne pour « intercepter des drones et des missiles dans l'espace aérien ukrainien ». « Le sentiment d'impunité de Poutine ne cesse de croître car il n'a pas été correctement puni pour ses crimes précédents », a ajouté Andriï Sybiga.

L'Ukraine, qui fait face à une intensification des attaques aériennes russes contre son territoire, réclame notamment des sanctions plus sévères contre Moscou. La Russie n'a pour l'heure pas réagi à l'attaque nocturne dénoncée par la Pologne.

