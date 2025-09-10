Menu
Dernières Infos - Gaza

La flottille Global Sumud annonce qu'un autre de ses bateaux a été « attaqué par un drone » au large de Tunis


L'OLJ / le 10 septembre 2025 à 09h24

La flottille Global Sumud annonce qu'un autre de ses bateaux a été « attaqué par un drone » au large de Tunis

Le bateau "Famille" de la flottille Global Sumud, au large de Sidi Bou Saïd, le 9 septembre 2025. Photo AFP / FETHI BELAID

La flottille Global Sumud, qui fait route vers Gaza, a annoncé mardi soir qu'un autre de ses bateaux, l' « Alma », a été « attaqué par un drone alors qu’il était amarré dans les eaux tunisiennes. »

Le bateau visé, battant pavillon britannique, a subi « des dégâts causés par un incendie sur son pont supérieur. Le feu a depuis été maîtrisé, et tous les passagers ainsi que l’équipage sont sains et saufs », précise la Flottille dans un communiqué publié sur son site, qui annonce qu'une enquête est en cours.

C'est la deuxième fois en deux jours que le regroupement d'activistes, qui veut « briser le siège israélien » sur l'enclave palestinienne assiégée, annonce avoir été visé par des frappes de drone. Le groupe a accusé Israël de vouloir « détourner et saboter » sa mission, mais qu'il poursuivra sa route « sans se laisser intimider. »

