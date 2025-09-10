La justice bloque provisoirement le limogeage de la responsable de la Fed Lisa Cook

La justice américaine a bloqué provisoirement mardi le limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook ordonné par le président Donald Trump. Une juge de Washington, Jia Cobb, a accédé à la demande de Mme Cook de rester au conseil d'administration de la Fed pendant l'examen sur le fond du recours qu'elle a intenté contre sa révocation, à une semaine de la prochaine réunion très attendue de la banque centrale américaine sur les taux d'intérêt.

Dans sa décision, la magistrate a estimé que Mme Cook avait « de fortes chances » d'obtenir gain de cause sur certains points, notamment son argument selon lequel M. Trump a enfreint la loi sur la Réserve fédérale en la licenciant sans « motif valable ». « L'intérêt public dans l'indépendance de la Réserve fédérale plaide en faveur de la réintégration de Mme Cook », a ajouté la juge.

Première femme afro-américaine à siéger au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), Lisa Cook avait été nommée par le président Joe Biden en 2022. Elle est accusée par le camp Trump d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables en 2021. La Cour suprême américaine a statué dans une décision récente que les responsables de la Fed ne peuvent être révoqués que « pour un motif valable », ce qui peut être interprété comme une faute professionnelle ou un manquement au devoir.

Dans sa décision, la juge Cobb a souligné que le cas de Mme Cook est la première révocation de ce type « en 111 ans d'histoire de la Réserve fédérale », et a remis en question la nature des accusations portées par l'administration Trump. « Le +motif valable+ n'envisage pas la révocation d'une personne uniquement pour des faits survenus avant son entrée en fonction », a-t-elle écrit.

Donald Trump n'a pas répondu à une question lancée par un journaliste mardi soir à propos de cette décision alors qu'il sortait d'un restaurant à Washington. La décision de la juge « reconnaît et réaffirme l'importance de préserver l'indépendance de la Réserve fédérale contre toute ingérence politique illégale », s'est félicité l'avocat de Mme Cook, Abbe David Lowell.

« Permettre au président de révoquer illégalement la gouverneure Cook sur la base d'allégations non fondées et vagues mettrait en péril la stabilité de notre système financier et porterait atteinte à l'état de droit », a-t-il ajouté. Le départ de la responsable offrirait à M. Trump la possibilité de nommer une nouvelle personnalité partageant ses idées, alors qu'il pousse depuis plusieurs mois en faveur d'une forte baisse des taux de la banque centrale.