Frappes israéliennes sur Doha

La décision d'attaquer au Qatar prise par Netanyahu, « pas par moi », déclare Trump


AFP / le 10 septembre 2025 à 09h02

Le président américain Donald Trump s'exprimant lors d'une réunion sur la liberté religieuse dans l'éducation au Musée de la Bible à Washington, DC, le 8 septembre 2025. Photo Saul LOEBB/AFP

Donald Trump a écrit mardi sur son réseau social que la décision de lancer une attaque au Qatar « a été prise par le Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu, pas par moi », la qualifiant d' »incident regrettable ».

Le président américain a précisé que les Etats-Unis avaient prévenu le Qatar, mais que l'avertissement leur était parvenu « malheureusement trop tard pour arrêter l'attaque. »

