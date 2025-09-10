La décision d'attaquer au Qatar prise par Netanyahu, « pas par moi », déclare Trump

Donald Trump a écrit mardi sur son réseau social que la décision de lancer une attaque au Qatar « a été prise par le Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu, pas par moi », la qualifiant d' »incident regrettable ».
Le président américain a précisé que les Etats-Unis avaient prévenu le Qatar, mais que l'avertissement leur était parvenu « malheureusement trop tard pour arrêter l'attaque. »
