Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre

AFP / le 09 septembre 2025 à 23h10

Le Premier ministre du Qatar a affirmé mardi que son pays se réservait le droit de répondre à l'attaque israélienne sur son sol, en parlant d'un "moment charnière" pour le Moyen-Orient.  

Le Qatar "se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante", a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdulrahmane Al Thani. "Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment charnière. Il doit y avoir une réponse de toute la région", a-t-il ajouté. 

© Agence France-Presse


© Agence France-Presse


