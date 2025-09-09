Menu
Dernières Infos - Frappes israéliennes à Doha

Le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari

AFP / le 09 septembre 2025 à 21h13

This frame grab taken from an AFPTV footage shows smoke billowing after explosions in Qatar's capital Doha on September 9, 2025. AFP or licensorsDoha (AFP)JACQUELINE PENNEYqatar-israel-palestinian-hamas

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé mardi que six personnes avaient péri dans les frappes israéliennes à Doha mais qu'aucun de ses négociateurs n'avait été tué dans l'attaque. 

L'attaque a tué le fils du négociateur en chef du Hamas Khalil al-Hayya, le chef de son bureau et trois gardes du corps, ainsi qu'un membre des forces de sécurité qatarie, a indiqué le mouvement dans un communiqué.

Mais « l'ennemi n'a pas réussi à assassiner les membres de la délégation en charge des négociations », a-t-il ajouté.


