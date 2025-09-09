Netanyahu : une grande partie du monde a « honteusement » oublié l'attaque du Hamas du 7-Octobre 

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a estimé mardi que la plupart des pays du monde, tout particulièrement les pays démocratiques, avaient oublié l'attaque meurtrière menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

« Une grande partie du monde, y compris une grande partie du monde démocratique, ou du moins les gouvernements, ont honteusement, honteusement oublié le 7-Octobre. Mais je n'oublie pas, et Israël n'oubliera jamais », a-t-il déclaré lors d'une réception à l'ambassade américaine à Jérusalem, peu après que le Royaume-Uni et la France aient condamné les frappes israéliennes visant les dirigeants du Hamas au Qatar.