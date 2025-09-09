Menu
Dernières Infos - Frappes israéliennes à Doha

Des familles d'otages disent leur « inquiétude » pour les captifs à Gaza

AFP / le 09 septembre 2025 à 19h02

Des proches et des partisans d’otages israéliens détenus par des militants palestiniens dans la bande de Gaza distribuent des ballons jaunes avant de les lâcher pour marquer les 700 jours de captivité, devant le musée d’Art de Tel-Aviv, connu sous le nom de "Place des otages", le 5 septembre 2025. Photo AFP/ Jack Guez.

Des familles d'otages retenus à Gaza ont dit mardi leur « inquiétude » après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas dans la capitale du Qatar, Doha, selon un communiqué du Forum des familles d'otages.

« Les familles des otages suivent avec une profonde inquiétude et une grande angoisse les développements en cours à Doha. Une crainte grave plane désormais sur le prix que pourraient payer les otages », affirme cette association regroupant la majorité des familles des otages encore retenus dans la bande de Gaza.


