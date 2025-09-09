Des familles d'otages disent leur « inquiétude » pour les captifs à Gaza

Des familles d'otages retenus à Gaza ont dit mardi leur « inquiétude » après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas dans la capitale du Qatar, Doha, selon un communiqué du Forum des familles d'otages.

« Les familles des otages suivent avec une profonde inquiétude et une grande angoisse les développements en cours à Doha. Une crainte grave plane désormais sur le prix que pourraient payer les otages », affirme cette association regroupant la majorité des familles des otages encore retenus dans la bande de Gaza.