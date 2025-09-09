Netanyahu dit avoir ordonné les frappes contre des chefs du Hamas au Qatar après l'attaque de Jérusalem

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré avoir ordonné mardi l'attaque visant les dirigeants du Hamas au Qatar, à la suite d'une fusillade meurtrière survenue la veille à Jérusalem et revendiquée par le mouvement islamiste palestinien.

"Hier, à la suite des attaques meurtrières à Jérusalem et à Gaza, le Premier ministre Netanyahu a donné instruction à toutes les agences de sécurité de se préparer à la possibilité de cibler les dirigeants du Hamas", indique un communiqué conjoint de M. Netanyahu et du ministre de la Défense, Israël Katz.

"Aujourd'hui à midi, en raison d'une opportunité opérationnelle (…) le Premier ministre et le ministre de la Défense ont décidé de mettre en oeuvre la directive donnée la veille", précise le communiqué.

