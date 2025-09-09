Menu
Dernières Infos - Frappes israéliennes à Doha

Netanyahu affirme qu'Israël a agi « de manière indépendante »

AFP / le 09 septembre 2025 à 17h32

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visite les lieux d’une fusillade au carrefour routier de Ramot, à Jérusalem-Est annexée par Israël, le 8 septembre 2025. Photo AFP/ Ronen Zvulun.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe contre des responsables du Hamas au Qatar était une opération menée par Israël de « manière indépendante », selon un communiqué de son bureau.

« L'action aujourd'hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas a été une opération entièrement indépendante menée par Israël. Israël l'a initiée, Israël l'a menée, et Israël en assume l'entière responsabilité », a dit M. Netanyahu, selon ce communiqué.


