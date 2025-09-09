L'ambassade des États-Unis à Doha appelle ses ressortissants à rester à l'abri  

L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a appelé mardi ses ressortissants dans le pays à « rester à l'abri » après une attaque israélienne qui a visé selon les autorités qataries un complexe abritant des responsables du Hamas à Doha.
« Nous avons vu des informations faisant état de frappes de missiles à Doha. L'ambassade des États-Unis a ordonné à son personnel de rester à l'abri dans ses locaux. Il est conseillé aux citoyens américains de rester à l'abri et de suivre les mises à jour », a-t-elle écrit sur son compte X.
