Dernières Infos - Frappes israéliennes à Doha

L'ambassade des États-Unis à Doha appelle ses ressortissants à rester à l'abri  

AFP / le 09 septembre 2025 à 17h03

« De la fumée s’élève après plusieurs explosions entendues à Doha, au Qatar, le 9 septembre 2025. Photo REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa.

L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a appelé mardi ses ressortissants dans le pays à « rester à l'abri » après une attaque israélienne qui a visé selon les autorités qataries un complexe abritant des responsables du Hamas à Doha. 

« Nous avons vu des informations faisant état de frappes de missiles à Doha. L'ambassade des États-Unis a ordonné à son personnel de rester à l'abri dans ses locaux. Il est conseillé aux citoyens américains de rester à l'abri et de suivre les mises à jour », a-t-elle écrit sur son compte X. 


